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BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü

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Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.
BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü
BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) açıklamasına göre, BKM, Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine yönelik çalışmalar konusunda 2018 yılında yaşanan gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. 

Değerlendirme toplantısında konuşan BKM Genel Müdürü Soner Canko, alışverişte banka kartı kullanımının tescillendiğini belirtti.

Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının son yıllarda değişim gösterdiğini aktaran Canko, "BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını, kredi kartıyla yapılan ödeme tutarının yüzde 18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarının ise yüzde 38 arttığını görüyoruz. 2018’de her 3 kartlı ödemeden 1’i banka kartlarıyla gerçekleşti. 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş adedi nakit çekim adedini geride bırakırken, artık her 5 banka kartı işleminden 3’ü de alışveriş olarak gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kredi kartı sayısının yüzde 6, banka kartı sayısının ise yüzde 11 artış gösterdiğini dile getiren Canko, 2018 yılında kredi kartı adedinin 66,3 milyona, banka kartı adedinin ise 146,4 milyona ulaştığını kaydetti. Canko, böylece toplam kart adedinin yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleştiğini bildirdi.

2018 yılında en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörlere ilişkin bilgi veren Canko, "2018 yılında da bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu. Hava yolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 44 artarak 20,6 milyar TL’ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 29’luk artış ve 36,7 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarı ile restoran ödemeleri, yüzde 28’lik artış ve 17,6 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama sektörü, yine yüzde 28’lik artış ve 32 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla sağlık ürünleri & kozmetik sektörü, yüzde 27’lik artış ve 78,1 milyar TL’lik kartlı ödeme tutarıyla akaryakıt istasyonları sektörü izledi." değerlendirmesinde bulundu.

Canko, en fazla kartlı ödeme yapılan sektörün 148 milyar TL ile market ve AVM’ler olduğunu, bu iki sektörü 78 milyar TL ile akaryakıt, 68 milyar TL ile giyim, 57 milyar TL ile küçük gıda perakendesi, 45 milyar TL ile elektronik eşya sektörlerinin takip ettiğini belirtti.

İnternetten ödeme yükselişte

Canko, banka kartlarının internette kullanımı hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını vurguladı. 2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018’de yüzde 40 arttığını ve 139 milyar TL’ye yükseldiğini aktaran Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise yüzde 16’yı geçtiğini dile getirdi.

Öte yandan geçen yıl kartlı ödemelerle yapılan yabancı harcamalarında rekor kırıldığını ifade eden Canko, “BKM verilerine göre 2018 yılında yabancı kartlarla ülkemizde yapılan alışverişler geçen yılın 2 katına çıkarken, yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı ise rekor oranla yüzde 5’i geçti. 13 Ağustos 2018, yabancı kartlarla Türkiye’de 281 milyon TL ile en fazla ödeme yapılan gün oldu. 1 yılda 17 milyon farklı yabancı kartla, kart başına 2 bin 600 TL ödeme gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

2018’in kartlı ödeme "en"leri

Bankalararası Kart Merkezi, 2018’de kartlı ödemelerin “en”lerini de gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yılın ödemeler ekosistemine dair “en”leri şöyle:

"En fazla kartlı ödeme adedi 21 milyon ödemeyle 14 Haziran Ramazan Bayramı Arife Günü’nde gerçekleşti. 2018 yılında en fazla işlem tutarının gerçekleştiği gün 3,7 milyar TL ile MTV ödemelerinin yapıldığı 31 Temmuz oldu. Okula dönüş dönemini kapsayan eylül ayında 74,2 milyar TL ile en fazla kartlı ödeme gerçekleşti. 23 Kasım Muhteşem Cuma’da 2,1 milyon farklı kartla internetten ödeme yapılarak rekor kırıldı. İnternetten en fazla kartlı ödeme 1,1 milyar TL ile vergi yapılandırma ödemelerinin yapıldığı 30 Kasım’da gerçekleşti. 31 Aralık’ta 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet işlemle temassız ödeme rekoru kırıldı." 

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