AYRINTILAR GELİYOR
22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
- Demba Ba yeniden Süper Lig'de! Resmen açıklandıMahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezasıİlkokuldaki çocuklardan FETÖ için asker adayı seçmişBKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüİngiltere'den flaş karar! Geri çekiyorlarEnflasyonun üstünde kira artışına önlemEsed rejimi İdlib'e saldırdı!MHP'nin seçim sloganı belli olduTSK'da dev operasyon!RTÜK başkanı istifa etti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:47 Güneş 08:16 Öğle 13:20 İkindi 15:51 Akşam 18:15 Yatsı 19:38
- 15°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 5°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 6°C Ankara
- 13°C Antalya
- 6°C Artvin
- 14°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 99.384 1.46
- Altın: 221,436 1.43
- Dolar: 5,3620 0.58
- Euro: 6,0913 0.50
Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası
Gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezasıGazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
İlkokuldaki çocuklardan FETÖ için asker adayı seçmişFETÖ iddianamesinde "Mahsun/Mazlum" kod adlarına sahip örgüt üyesinin, askeri liselere girme kapasitesine sahip ilkokul öğrencilerini örgüte nasıl kazandırdıklarına ilişkin ifadeleri dikkati çekti.
BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüBankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.
Enflasyonun üstünde kira artışına önlemKira bedellerinin belirlenmesinde, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine bir önceki kira yılında Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının baz alınması, ilgili kesimlerce olumlu bulundu.
Esed rejimi İdlib'e saldırdı!Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen İdlib'in güneyine topçu saldırısı düzenledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- İyi ki doğdun Ayşegül!
- Babasına karaciğeriyle umut oldu
- İmamın cübbesini çaldılar
- Barış Arduç ticarete atıldı
- Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu
- Ege Denizi'nde kırmızı alarm
- '10 yıldır işsizim'
- Acun'un kanalı TV8 küçülmeye gidiyor
- O da çiftçiliğe başladı
- Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
- Babam öldüğü gün büyüdüm
- Utanmadan para kazanıyorsunuz
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.