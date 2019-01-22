22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası

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Gazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası
Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezası

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