Demba Ba yeniden Süper Lig'de! Resmen açıklandı

Ara transfer dönemine Robinho ve Serdar Taşçı'yı transfer ederek giren Medipol Başakşehir şimdi de Demba Ba transferini açıkladı.

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Başakşehir son bombayı patlattı.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Demba Ba'yı İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, bu futbolcuyu kadrosuna kattı.

Daha önce Beşiktaş ve Göztepe forması giyen, transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan Demba Ba'yı gizlice İstanbul'a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

Transferi Twitter'dan duyuran Başakşehir, Demba Ba'nın kafasına Baykuş emojisini koyarak paylaştı.