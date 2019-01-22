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Dengeleri değiştirecek imza!

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Dengeleri değiştirecek imza!
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa ile yapılan yeni anlaşmanın 'Avrupa Ordusu'nun kurulmasına yönelik ilk hamle olduğunu söyledi.
Dengeleri değiştirecek imza! Dengeleri değiştirecek imza! Dengeleri değiştirecek imza!

Almanya ile Fransa, tarihi Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde iki ülke arasındaki iş birliğini artırma hedefiyle yeni bir anlaşma imzaladı.

 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa ile yapılan yeni anlaşmanın 'Avrupa Ordusu'nun kurulmasına yönelik ilk hamle olduğunu söyledi.

Merkel, "Uzun süreli amacımız bir AB ordusu kurmak. Fransa ile beraber ortak bir AB ordusu kurmak istiyoruz. Dış politikamız da ortak olmalı. Ortak silah ihraç etmeliyiz" dedi.

Macron ise, "Birlik, dayanışma, tutarlık. Bugün Almanya ile olan görevimiz: Avrupa’yı halklarımızı dünya değişimlerinden korumak için bir kalkan yapmak. Bu, Şansölye Merkel ile imzaladığım Aachen Antlaşması'nın anlamı. Barışın değerini unutan ve yalanı yayan, geçmişte işlenen suçlarla suç ortağıdır. Ben halklarımızı korumak için Avrupa'yı güçlendirmeyi tercih ediyorum. Aachen Antlaşması ile yaptığımız şey budur" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN BASKISI SONRASI GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, son NATO Zirvesi'nde özellikle Fransa ve Almanya başta olmak üzere dünya ülkelerine ittifaka daha fazla para ödemeleri için baskı yapmıştı. Bu zirvenin ardından Macron hiç hesapta olmayan bir hamle ile "Avrupa Ordusu" konusunu tekrar gündeme getirmişti. Ancak Macron her fırsatta, bu iş birliğinin NATO'ya karşı olmadığını söylüyor.

İŞTE CANLI YAYINDA İMZALANAN ANLAŞMANIN DETAYLARI

"Aachen Anlaşması" olarak nitelenen ve "Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon anlaşması" başlığını taşıyan metne iki lider canlı yayında düzenlenen törenle imza attı.

22 Ocak 1963'te dönemin Almanya Başkanı Konrad Adenauer ve Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün imzaladığı Elysee Anlaşması'nın temeli üzerine hazırlanan yeni anlaşma, 7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşuyor.

Anlaşmayla iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, ilkim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Avrupa Birliği’nde (AB) alınacak kararlarda iki ülke arasında iş birliğinin derinleştirilmesi ve koordinasyon sağlanması istenilen anlaşmada, bunun için AB’de düzenlenecek büyük toplantılar öncesinde istişare yapılması ve ortak tutum sergilenmesi için çaba harcanması öngörülüyor.

İki ülke arasında siyasi alanda "Savunma ve Güvenlik Konseyi", ekonomik alanda ise ortak "Ekonomi Uzmanları Konseyi" oluşturulacağı belirtilen anlaşmada, silah ihracatına ilişkin ortak yaklaşım geliştirileceği ifade edildi.

Anlaşmada, ülkelerden birinin silahlı saldırıya hedef olması halinde diğerinin mümkün olduğu kadar yardımda bulunması öngörülüyor.

Dışişleri bakanlıklarının ve diplomatik misyonlarının iş birliğinin genişletileceği vurgulanan anlaşmada "Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir" ifadesi kullanıldı.

Bunun, iki ülkenin  BMGK’da AB’nin ortak bir sandalye ile temsil edilmesine ilişkin hedeften vazgeçtiği anlamı taşıdığı yorumu yapıldı.

Anlaşmada eğitim alanında, karşılıklı olarak diğer ülkenin dilini öğrenen öğrencilerin sayısının artırılması, karşılıklı diplomaların tanınması ve üniversitelerin iş birliğine gitmesi gibi birçok konuda daha yakın çalışma yapılması öngörülüyor.

Sınır bölgelerinde halkın  yaşam koşullarını kolaylaştırma konusunda engellerin kaldırılması istenilen anlaşmada, bunun için sınır bölgelerde çeşitli ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması hedefleniyor.

Anlaşmada iki halkın daha da yakınlaşması için yapılacak çalışmalar konusunda ortak bir fon kurulacağı ifade edildi.

Çevre alanında Paris Anlaşması’nın uygulanması ve BM'nin 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için iki ülkenin yakın iş birliğinde olacağı belirtilen anlaşmada, enerji dönüşümünün ilerletilmesinin sağlanması için çaba sarf edileceği kaydedildi.

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