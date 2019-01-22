15 Ocak günü Gaziantep'te yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
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FETÖ'nün önemli ismi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde ''Bayrampaşa il imamı'' olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı.
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