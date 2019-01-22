22 Ocak 2019 Salı16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:47Güneş 08:16Öğle 13:20İkindi 15:51Akşam 18:15Yatsı 19:38
    • 7°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -13°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 99.677 1.76
  • Altın: 220,794 1.13
  • Dolar: 5,3318 0.02
  • Euro: 6,0564 -0.07

Türkiye sınırında iki casus yakalandı

»
Yunanistan’da, Türkiye sınırındaki askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
Türkiye sınırında iki casus yakalandı
Türkiye sınırında iki casus yakalandı Türkiye sınırında iki casus yakalandı Türkiye sınırında iki casus yakalandı

Yerel medyadaki haberlere göre, Yunanistan'ın Evros ilinde Bosna (Nea Vissa) kasabası yakınlarındaki askeri bölgede fotoğraf çekerken yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

 

Kumçiftliği (Orestiada) Savcılığına sevk edilen 25 yaşındaki İngiliz vatandaşı ve Yunan Hava Kuvvetleri mensubu 29 yaşında başçavuş hakkında "devlet sırlarını ihlal ve casusluk" suçlamasıyla cezai kovuşturma başlatıldı.

Olayla ilgili Yunan gizli servisi tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 

Yunanistan’ın Veria bölgesindeki bir göçmen kampında görev yaptığı belirtilen Yunan asker ile aynı bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuna üyesi olduğu belirlenen İngiliz vatandaşının insan kaçakçılığıyla ilgili olması ihtimalinin de araştırıldığı kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Türkiye sınırında iki casus yakalandıTürkiye sınırında iki casus yakalandıYunanistan’da, Türkiye sınırındaki askeri bölgede yakalanan bir İngiliz vatandaşı ile Yunan ordusu mensubu bir başçavuş casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.
Celal Şengör'den Türkiye'ye hakaret!Celal Şengör'den Türkiye'ye hakaret!Organ bağışıyla ilgili sözleriyle gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör şimdi de, 'Türkiye Afganistan’dır, benim gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir' dedi.
FETÖ'nün önemli ismi yakalandıFETÖ'nün önemli ismi yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2013-2016 yılları arasında örgütün sözde ''Bayrampaşa il imamı'' olarak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen A.Ş. adlı zanlıyı gözaltına aldı.
Mahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezasıMahkeme kararı verdi: Nazlı Ilıcak'a hapis cezasıGazeteci Nazlı Ilıcak, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
İlkokuldaki çocuklardan FETÖ için asker adayı seçmişİlkokuldaki çocuklardan FETÖ için asker adayı seçmişFETÖ iddianamesinde "Mahsun/Mazlum" kod adlarına sahip örgüt üyesinin, askeri liselere girme kapasitesine sahip ilkokul öğrencilerini örgüte nasıl kazandırdıklarına ilişkin ifadeleri dikkati çekti.
BKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüBKM Genel Müdürü: Kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdüBankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, BKM verilerine göre toplam kartlı ödeme tutarının 2018’de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.
  • Enflasyonun üstünde kira artışına önlem22 Ocak 2019 Salı 12:30
  • Esed rejimi İdlib'e saldırdı!22 Ocak 2019 Salı 11:51
  • TSK'da dev operasyon!22 Ocak 2019 Salı 11:50
  • RTÜK başkanı istifa etti!22 Ocak 2019 Salı 11:49
  • YSK sahte seçmenle ilgili son noktayı koydu22 Ocak 2019 Salı 11:03
  • PKK/YPG bir yeri daha işgal etti!22 Ocak 2019 Salı 10:49
  • Eski bakanlık çalışanlarına operasyon!22 Ocak 2019 Salı 10:00
  • Atatürkçülük bitti fakat ticareti zirvede22 Ocak 2019 Salı 09:58
  • İZBAN'da uzlaşma sağlandı! Yüzde 26'lık zam22 Ocak 2019 Salı 09:11
  • Temel Karamollaoğlu: Fakir daha da fakirleşiyor22 Ocak 2019 Salı 09:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri