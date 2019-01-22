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ABD AYM'sinden transseksüel kararı!

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ABD Anayasa Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 'ABD ordusuna transseksüellerin alınmasını yasaklayan Başkanlık Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesini onayladı.
ABD AYM'sinden transseksüel kararı!
ABD AYM'sinden transseksüel kararı! ABD AYM'sinden transseksüel kararı! ABD AYM'sinden transseksüel kararı!

Yüksek Mahkeme, 4'e karşı 5 oyla kabul ettiği kararında, söz konusu kararnameye yönelik tüm durdurma hükümlerini de kaldırdı.

Bu karar sonrası, transseksüeller ABD ordusuna katılamayacaklar.

 

TRUMP, OBAMA'NIN KARARINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını, 1 Temmuz 2017'ye kadar askıya almıştı.

 

TRUMP TWITTER'DAN DUYURMUŞTU: ORDUYA KATILAMAZLAR

Twitter hesabı üzerinden trans bireylerin orduya katılamayacağını duyuran Trump, aynı yıl Ağustos ayı başında ise ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bir direktif göndererek, "başlaması planlanmış olan trans bireylerin orduya katılması ve cinsiyet değişimi ile ilgili tıbbi masrafların karşılanması" uygulamasının durdurulmasını talep etmişti.

Trump, geçen yıl mart ayında da trans bireylerin orduda görev yapmasını yasaklayan kararnameyi imzalamıştı.

"BU DURUM, ASKERLERİN ETKİNLİĞİ İÇİN CİDDİ BİR RİSK OLUŞTURUR"

Beyaz Saray bu kararın, Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis ve askeri uzmanların tavsiyeleri üzerine alındığını ve ameliyat ile ilaç tedavisi de dahil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 'cinsel disfori' mağduru kişilere orduda hizmet yapma izni verilmeyeceğini açıklamıştı. Söz konusu kararın gerekçesi, "bu durumun askerlerin etkinliği için ciddi bir risk oluşturması" şeklinde açıklanmış ancak belirli koşullarda istisnaların uygulanabileceği ifade edilmişti.

BÖLGE MAHKEMESİ TRUMP'IN KARARINI ASKIYA ALMIŞTI

Washington DC Bölge Mahkemesi, Trump'ın, ABD ordusunda trans personelin istihdam edilmesini ve tedavi masraflarının karşılanmasını yasaklayan kararını askıya aldığını duyurmuştu.

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