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Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü

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Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Boluspor'u 1-0 yendi.
Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Boluspor'u 1-0 yendi.

İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

20. dakikada Belhanda'nın pasında topla buluşan ve çalımlarla ceza sahası önüne kadar gelen Linnes'in şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Özgür Can Özcan kafayla topu Mustafa Durak'a indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.

42. dakikada ceza sahası içerisindeki ikili mücadelede Sinan Gümüş, Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğünde tamamlandı.

84. dakikada İsmail Haktan Odabaşı'nın ortası sonrası Galatasaray ceza sahası içinde karambol oluştu. Ümit Kurt'un şutunda sarı-kırmızılı savunma oyuncuları topu çizgi üzerinden çıkartarak önemli bir tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muğdat Çelik, kaleci Gökhan Köstereli'yi de geçerek sağ çaprazda dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesi ofsayt olduğu yönündeki VAR uyarısıyla, gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray, müsabakayı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

 

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