23 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştü

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Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştü
Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.
Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştü Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştü Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştü

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.

Interfax haber ajansının Rusya İstihbarat Servisi'ne dayandırdığı haberinde, Naryshkin'in, Suudi mevkidaşıyla uluslararası teröre karşı mücadeleyi görüştüğü ifade edildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklandıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

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