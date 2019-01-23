Bakan Albayrak duyurdu: Türkiye'nin durumu...



Bakan Albayrak "Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip ve ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye bölgedeki tek istikrarlı bölge. Şöyle bir değişim var. Denize atlamaktan ziyade yolumuza devam etmek... Konut sektörüne bakarsak yüzde 28 Türkiye'de borç oranı düşük.

Küresel anlamda hane halkları yüzde 60'lar ancak Türkiye'de yüzde 17 ile düşük seviyede. Hem hane halkı hem de bilanço açısından Türkiye performansı iyi şekilde devam ediyor. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu.

TÜRKİYE'NİN DURUMU SON DERECE POZİTİF

Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde. Yaşanan zorluklara rağmen iyi durumda. Sadece kamuda değil, özel sektör açısından da durum böyle. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi.