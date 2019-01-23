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Afrin'de bir patlama daha!

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Afrin'de bir patlama daha!
Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizleyip kontrol altına aldığı Suriye'nin Afrin kentinde, 4 gün içinde 2. kez bombalı saldırı haberi geldi.
Afrin'de bir patlama daha! Afrin'de bir patlama daha! Afrin'de bir patlama daha!

Suriye'nin Afrin kentinde bir patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, patlamanın bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

 

20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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