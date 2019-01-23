Afrin'de bir patlama daha!

Suriye'nin Afrin kentinde bir patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, patlamanın bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.
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Suriye'nin Afrin kentinde bir patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, patlamanın bombalı araç nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
20 Ocak'ta Afrin'de meydana gelen patlamada 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...