23 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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FETÖ'cü askerler 'TicToc' üzerinden de haberleşmiş

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Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada, terör örgütü üyelerinin muvazzaflarla "TicToc" programı üzerinden de haberleştiği tespit edildi.
FETÖ'cü askerler 'TicToc' üzerinden de haberleşmiş
FETÖ'cü askerler 'TicToc' üzerinden de haberleşmiş FETÖ'cü askerler 'TicToc' üzerinden de haberleşmiş FETÖ'cü askerler 'TicToc' üzerinden de haberleşmiş

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmalar sürüyor. 

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir üsteğmen, sabit/voip ankesörlü telefon aramalarıyla ilgili başlatılan soruşturmada, mahrem yapının imamları tarafından arandığı gerekçesiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alındı. 

Adliyede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve hakkında adli kontrol kararı verilen üsteğmen, ifadesinde görev yaptığı yerlerde kendisiyle ilgilenen FETÖ/PDY mensuplarının son zamanlarda tehdit içeren söylemlerde bulunduklarını anlattı. Örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini de anlatan muvazzaf üsteğmen, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Hakkari ve Kıbrıs'ta benimle ilgilenen şahıslar, 'Bizden ayrılırsanız başınıza sıkıntılı durumlar gelir.' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben bu örgütün hiçbir zaman şifreli programlarını kullanmadım. Sadece 'TicToc' isimli internetten indirdiğim şifreli bir programı kullandım. Bu program ile Hakkari'de irtibatlı olduğum ve ismini bilmediğim şahısla yazıştım."

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