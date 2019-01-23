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Bahçeli'den Özdil'e tepki!

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Bahçeli'den Özdil'e tepki!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayesinde Ülkü Ocakları 1881 adet Nutuk'u ücretsiz olarak dağıtacak.
Bahçeli'den Özdil'e tepki! Bahçeli'den Özdil'e tepki! Bahçeli'den Özdil'e tepki!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabını 2500 TL fiyatla satışa sunmasına tepkiler bitmiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin himayesinde 1881 adet Nutuk, Ülkü Ocakları Eğitim Vakfı tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak.

 

Cumhuriyet Tarihi doktoru aynı zamanda Nutuk üzerine de özel çalışmaları olan

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş şu açıklamayı yaptı:

"ATATÜRK'ÜN MİRASI BİR HAZİNEDİR"

 

Türk milletinin bağımsızlık ve fikrî yenileşme mücadelesinin önderi, kurucu Cumhurbaşkanımız ve Türk Milliyetçiliği fikrinin mukaddes bayrağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Türk gençliği için kutsal bir hazinedir. Milliyetçi Türk gençliği bu kutsal hazineyi korumak ve yeni nesillere köprü olmak amacıyla mücadele ve hizmet etmektedir. Yurdun dört bir köşesinde gerek Ülkü Ocaklarımızda ve gerekse üniversitelerimizin salonlarında tertip edilen toplantılarla bu paha biçilemez mirasa sahip çıkılmaktadır.

"ŞAHSİ ÖZELLİKLERİ NUTUK'TA SAKLIDIR"

Büyük Gazi’nin 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayıp devam eden Nutuk’u Ülkücü Türk gençliği için yol gösteren ve ufuk veren başucu eserlerindendir. Büyük Önder’in zorlu mücadelelerinin, bu çetin yolda karşısına çıkan engelleri ve bu engelleri nasıl aştığının, mücadele azminin, kararlılığının ve üstün şahsi özelliklerinin şifreleri Büyük Nutuk’ta saklıdır.

KALEMİNİ TÜRK MİLLETÇİLİĞİNİN ÖNÜNE ENGEL OLARAK KOYMAYA ÇALIŞAN İSİM

Ülkücü Türk gençliği, Atatürk’ün hayatına bir hazine gözü ile bakarken yolu, yönü belli olmayan ancak dilinden de Büyük Gazi’yi düşürmeyen zihniyetlerin teşvikçisi ve övücüsü, kalemini Türk milliyetçiliğinin önüne bir engel olarak koymaya çalışan bir ismin Atatürk’ü maddi bir hazine olarak gören tavrı Türk Milliyetçilerini üzmüş, bu zihniyetlerin Atatürk sevdalarının ise art niyetlerine bir paravan olduğunu yeniden göstermiştir.

2500 TL'YE TEPKİ OLARAK ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Mehmet Akif’in hicabından İstiklâl Marşı’nı Safahat’ına almamasını anlayamayan zihniyetin Büyük Gazi’nin hayatı üzerinden servet avcılığı yapması büyük bir utanç vesilesidir.

Bu vesile ile ilgili kitabın 1881 adet “özel basım” olarak hazırlanması ve tanesi 2500 TL’den satılacak olmasına tepkimizi ortaya koymak üzere Ülkü Ocakları Genel Merkezi olarak 1881 adet Nutuk’u yurdumuzun çeşitli bölgelerinde ücretsiz bir şekilde dağıtacağımızı ifade ediyoruz.

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