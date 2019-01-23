23 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Yeni RTÜK Başkanı belli oldu!

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Yeni RTÜK Başkanı belli oldu!
İlhan Yerlikaya'nın istifasıyla boşalan RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi.
Yeni RTÜK Başkanı belli oldu! Yeni RTÜK Başkanı belli oldu! Yeni RTÜK Başkanı belli oldu!

Ayrıntılar gelecek...

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