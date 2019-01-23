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Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük'

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Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük'
Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları için futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar ile gittiği Dubai'den döndü. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük' Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük' Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük'

Abdurrahim Albayrak, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı Alan Carvalho ile aynı ülkenin Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre Pato ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dubai'deki Asya Kupası maçlarından dolayı birçok futbolcuyla görüştüklerini aktaran Albayrak, "Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Pato ve kulübüyle görüştüklerini anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor."

Yakın zamanda transferleri sonuçlandıracaklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hastam olduğu için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Gönül, buraya futbolcu veya futbolcularla dönmeyi isterdi. Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, Çekya'nın Sparta Prag takımından Benjamin Tetteh'in gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine, "Tetteh burada." demesi dikkati çekti.

RESMİ SİTEDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü, transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Değerli Galatasaray Camiası,

Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz.

Camiamıza saygıyla duyururuz.

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