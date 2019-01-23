Murat Sancak "Çok değerli Adana Demirsporlular. Transfer dönemi devam ederken kulübümüze yakışacak oyuncularla görüşmelerimiz devam etmektedir. Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak Vagner Love teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında oyuncuya başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
23 Ocak 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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Vagner Love'ı açıkladı! Görüştük ama...'
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