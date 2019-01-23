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'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma'

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Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2017 yılında altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile değil dua ile çıktığını belirterek, "Totem bana göre çok saçma." dedi.
'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma'
'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma' 'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma' 'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma'

Güney Kore'nin Muju kentinde 2017'de düzenlenen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda altın madalyanın sahibi olan Zeliha Ağrıs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi. 
 

2019 yılında iyi işlere imza atmak istediklerini vurgulayan genç sporcu, "İlk müsabakalar gelecek ay başlıyor. Bu yıl çok önemli müsabakalar var. Mayıs ayında Dünya Tekvando Şampiyonası var. Önemli olan basamak basamak Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak. İnşallah milli takım olarak Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyoruz." diye konuştu. 

Zeliha Ağrıs, tekvandoya 10 yaşında başladığını ve o yaşlarda enerji dolu, yerinde duramayan bir çocuk olduğunu anlattı. 

 

Ailesinin bu enerjisini harcaması için tekvandoya başlattığını aktaran Zeliha Ağrıs, "Spora ailemin bu niyetleriyle başladım ve hiç kopmadım. Çok eğlenceli ve disiplin sağlayan bir spor. Hayatıma bir düzen kattığını düşünüyorum. Gücüm yettiği yere kadar da devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çok anım var ama en önemlisi olimpiyatlar olacak"

Zeliha Ağrıs, tekvando yaşamında unutamadığı iki anısının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"2011 yılında 13 yaşındayken ilk defa Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğim gün ve 2017 yılında dünya şampiyonu olduğum günleri unutamıyorum. Çok anılar biriktirdim. Ancak benim için en önemlisi, inşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak. Allah'ın izniyle olimpiyatlara katılıp o madalyayı almak istiyorum."

- "Totem bana göre çok saçma"

Müsabakalara çıkmadan önce herhangi bir toteminin olmadığını ifade eden Zeliha Ağrıs, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Totemim yok, duam var benim. Maçlara çıkmadan önce sadece dua ediyorum. Totem bana göre çok saçma. Sonuçta o gün orada Allah, galibiyet nasip ettiyse olur, etmediyse olmaz. Bunun totemle bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Mesela bazı tanıdığım kişiler var. Bunlardan bazıları tokasını, bazıları tekvando elbisesini bazıları da kuşağını totem yapıyor ve bunlar olmadan müsabakaya girmek istemiyor. Kendilerince bunlar olmadan iyi sonuç elde edemediklerini düşünüyor ve öyle motive oluyorlar. Ancak bence tam tersi, dua edersek hiçbir şey kalmaz diye düşünüyorum." 

Konya'da Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan Zeliha Ağrıs, "Milli takım kampımız Konya'da devam ediyor. Günde çift antrenman yaparak 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 2018 yılında Grand Prix serileri için 53 kilodan 49 kiloya düşmek zorunda kaldım. Bu düşüş performansımı da doğal olarak etkiledi. Ancak Grand Prix yarışmalarında 2 bronz madalya kazandım. Bu da olimpiyat haneme yeni puanların eklenmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu. 

- "Hedef  2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt katılmak"

Zeliha Ağrıs, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu an olimpiyat kilosu olan 49 kiloda 9. sıradayım. İnşallah ilk 6'ya girerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na direkt katılma hakkı elde etmek istiyorum. Olimpiyatlar çok zor. Ancak oraya gitmek daha zor. Allah'ın izniyle ülkem adına, hem olimpiyatlara katılmak hem de orada altın madalya kazanmak istiyorum."

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