Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinemanın usta sanatçısı Ayşen Gruda bir süredir yoğun bakımda pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyor. Kağıthane Derindere Hastanesi'nde tedavi gören Ayşen Gruda'nın son durumunu doktorları birazdan açıklayacak. 75 yaşındaki usta sanatçı hakkında hastaneden gelen açıklama şu şekilde;
''Değerli basın mensupları,
Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden sevgili Ayşen Gruda'nın sağlık durumundaki önemli gelişmeler nedeniyle basın açıklaması 23 Ocak 2019 Çarşamba 15.30'da hastanemizde yapılacaktır.
Saygılarımızla''