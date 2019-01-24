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Menajeri duyurdu! "Biz G.Saray'la anlaştık"

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Menajeri duyurdu! "Biz G.Saray'la anlaştık"
Alan Carvalho ve Pato transferlerinde çıkmaza giren Galatasaray'ın forvet transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Benjamin Tetteh için menajerinden flaş açıklamalar geldi.
Menajeri duyurdu! Menajeri duyurdu! Menajeri duyurdu!


Devre arası transfer döneminde kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da gözler Alan ve Pato'nun ardından Benjamin Tetteh'e çevrildi.

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki forvet için harekete geçerken genç futbolcunun menajeri Sascha Empacher'den flaş transfer sözleri geldi.

''BU TRANSFER OLACAK GİBİ...''

Sascha Empacher, ''Çek basınında, Gana basınında ve Türkiye'de futbolcu hakkında birçok haber yapılıyor fakat Tetteh'nin menajeri benim. Benjamin Tetteh gerçekten çok iyi bir golcü, Fatih Terim de bunun farkında ve hocanın transfer listesinde '1' numarada. Oyuncu Galatasaray'ı çok istiyor, biz elimizden geleni yaptık ve G.Saray'la anlaşmaya vardık, artık son söz Sparta Prag'ta. Galatasaray'ın teklifi biraz aşağıda kaldı fakat arada uçurum yok, iki taraf da anlaşmaya çok yakın. Bu transfer muhtemelen olacağa benziyor.'' sözlerini kullandı.

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