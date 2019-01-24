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Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

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Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Putin, özellikle son haftaların en çok konuşulan konusu güvenli bölgeyle ilgili soruyu yanıtladı. Erdoğan 'bu konuda Rusya'yla aramızda sorun yok' derken, Putin de 'Türkiye'nin güvenlik kaygılarına saygı duyuyoruz' ifadesini kullandı.

Putin'in konuşmasından satırbaşları:

 

Görüşmemiz son derece yapıcı ve ikili ilişkilerimize dayalı atmosferde gerçekleşti.

Suriye meselesinin kalıcı çözümü üzerinde çalışmaktayız. Siyasi ve diplomatik yollarla sorunu çözmeyi istiyoruz.

 

ABD (Suriye'den) çekilme planını gerçekleştirirse bu olumlu bir adım olacak.

Üçlü liderler (Türkiye-Rusya-İran) zirvesini Moskova'da yapmayı hedefliyoruz.

Şam’ın Kürtlerle diyalog içerisinde olmasını teşvik ediyoruz. Bu hem Suriye toplumunda birlik sağlayacak hem de komşu ülkelerin hayrına olacaktır.

Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler.

GÜVENLİ BÖLGE KONUSU

Bu konuda, Türkiye'nin menfaatlerine ve güvenlik kaygılarına saygı duyuyoruz.

(İdlib mutabakatı) Türk meslektaşlarımızın mutabakatın şartlarını yerine getirmek için çabalarını görüyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA TÜRKİYE İLE HEMFİKİRİZ"

Suriye’de tüm sorunların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi mümkün.

Bütün teröristlerle birlikte mücadele etme konusunda Türkiye ile hemfikiriz.

Anayasa komitesi çok önemli bir alan. Sahadaki başarımızı pekiştirecek olan bir çalışmadır. Tüm taraflar arasında diyalog kurulması lazım.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ABD'nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir.

Türk-Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine karşı ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum.

"GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA RUSYA İLE HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor.

Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok.

İdlib'te terör örgütlerine karşı mücadelemiz aynı şekilde ortak devam edecektir.

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