24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:21İkindi 15:54Akşam 18:17Yatsı 19:40
    • 9°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -7°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 100.141 0.47
  • Altın: 218,270 0.21
  • Dolar: 5,2903 -0.78
  • Euro: 6,0256 -0.51

ABD skandal kararı resmen açıkladı!

»
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika ve Arjantin destek verdi.
ABD skandal kararı resmen açıkladı!
ABD skandal kararı resmen açıkladı! ABD skandal kararı resmen açıkladı! ABD skandal kararı resmen açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

 

ABD Başkanı Trump, yazılı bir açıklama yaparak, Venezuela'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

KÜSTAHÇA İFADE: DEVLET BAŞKANLIĞI KOLTUĞU BOŞ DURUMDA!

 

Trump, açıklamasında, "Bugün resmi olarak Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyorum. Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru yönetim aracı olan Ulusal Meclis, Nicolas Maduro hükümetinin ise meşru olmadığını ilan etmek üzere Anayasayı harekete geçirdi ve dolayısıyla artık devlet başkanlığı koltuğu boş durumdadır." ifadelerini kullandı.

BATI ÜLKELERİNE DE ÇAĞRI YAPTI: GUAIDO'YU TANIYIN

ABD'nin siyasi ve ekonomik gücünü Venezuela'da demokrasinin restorasyonu için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Trump, Batı ülkelerinin liderlerine de Guaido'yu tanımaları çağrısında bulundu.

Trump, ABD'nin Maduro yönetimini kendi eylemleri dolayısıyla sorumlu tutmaya devam edeceğini vurguladı.


Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

Guaido'nun dün paylaştığı bir açıklamaya atıfta bulunan  Trump, "Şiddet gaspçının silahıdır, bizim tek net adımımız ise özgür ve demokratik bir Venezuela için birlikte ve güçlü durmaktır." ifadesini kullandı.

ABD'NİN KARARINA DESTEK VEREN ÜLKELER

ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika ve Arjantin destek verdi. Meksika ise Maduro'yu destekleme kararı aldı.

Beyaz Saray, Venezuela'ya yönelik askeri seçeneğin masada olmadığını duyurdu.

Son dönemde siyasi tansiyonun giderek yükseldiği ülkede muhalefet ve iktidar yanlıları kentin farklı bölgelerinde gösteri düzenliyor.
 

Caracas'ta Ulusal Muhafız Birliğine mensup bir grup asker, 2 gün önce hükümete başkaldırmış ve yayımladıkları görüntülü mesajla halka ayaklanma çağrısı yapmıştı.

Kentin Cotiza semtinde gerçekleşen olay sonrası bölgeye operasyon düzenlenmiş ve isyancı 27 asker teslim olmuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Maduro'dan Trump'a karşı hamle!Maduro'dan Trump'a karşı hamle!ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamasının ardından Maduro'dan karşı hamle geldi.
ABD skandal kararı resmen açıkladı!ABD skandal kararı resmen açıkladı!ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. ABD'nin bu kararına Kanada, Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Peru, Ekvador, Costa Rika ve Arjantin destek verdi.
Ukrayna Başbakanı'ndan Türkiye talimatı: Hızlandırın!Ukrayna Başbakanı'ndan Türkiye talimatı: Hızlandırın!Ukrayna Başbakanı Volodymyr Groysman, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
Almanya'dan önemli karar: Yenisi gönderilmeyecekAlmanya'dan önemli karar: Yenisi gönderilmeyecekAvrupa Birliği'nin Akdeniz'de yasa dışı göçle mücadele için yürüttüğü Sophia Operasyonu'na Almanya, "Augsburg" adlı gemi görevini tamamladıktan sonra şimdilik yeni bir gemi göndermeyecek.
Rusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştüRusya duyurdu: Veliaht Prens ile görüştüRusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.
Endonezya'da sel ve heyelanEndonezya'da sel ve heyelanEndonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve heyelanda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.
  • ABD AYM'sinden transseksüel kararı!22 Ocak 2019 Salı 23:21
  • Dengeleri değiştirecek imza!22 Ocak 2019 Salı 15:54
  • Rusya'da bombardıman uçağı düştü! Ölüler var22 Ocak 2019 Salı 15:02
  • İngiltere'den flaş karar! Geri çekiyorlar22 Ocak 2019 Salı 13:06
  • İşte Trump'un rakibi!22 Ocak 2019 Salı 08:56
  • Cumabekov'dan Türkiye'ye çağrı22 Ocak 2019 Salı 08:41
  • Moro müslümanları başardı!22 Ocak 2019 Salı 08:33
  • Alman istihbaratının 2 numarası bir Türk oldu!22 Ocak 2019 Salı 08:32
  • ABD cehennemi yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyor21 Ocak 2019 Pazartesi 23:46
  • Ülke şokta! Savaş uçağı düştü21 Ocak 2019 Pazartesi 23:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri