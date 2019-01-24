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Putin ve Erdoğan: Hiç beklemiyorduk, şaşırdık!

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Almanya, Fransa ve İngiltere'nin BM'ye gönderdiği ve Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün Suriye konusundaki mesajlarının BM tarafından kabul edilmemesinin istendiği mektupla ilgili Erdoğan ve Putin'den açıklama geldi.
Putin ve Erdoğan: Hiç beklemiyorduk, şaşırdık!
Putin ve Erdoğan: Hiç beklemiyorduk, şaşırdık! Putin ve Erdoğan: Hiç beklemiyorduk, şaşırdık! Putin ve Erdoğan: Hiç beklemiyorduk, şaşırdık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

 

Putin, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin temsilcilerinin imzasıyla BM Genel Sekreteri'ne gönderilen mektuba işaret ederek, "bu, Avrupalı dostlarımızdan hiç beklemediğimiz bir şeydi. Şaşırtan bir durum" ifadelerini kullandı.

AVRUPALILARDAN BM'YE: TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'IN AÇIKLAMALARINI KABUL ETMEYİN

 

Fransa, Almanya ve İngiltere temsilcilerinin gönderdiği ve Astana garantör ülkelerinin (Türkiye, Rusya, İran) yaptığı açıklamaları BM'nin kabul etmemesinin istendiği mektupla ilgili Putin şu ifadeleri kullandı:

PUTİN: ÇOK ŞAŞIRDIK, HİÇ BEKLEMİYORDUK

"Bizim hiç beklemediğimiz bir yaklaşımdı bu. BM Genel Sekreteri'ne; Fransa, İngiltere, Almanya daimi temsilcilerinin imzaladığı bir mektup gönderildi. 5. maddede, "Sayın Genel Sekreter, Cenevre'de Astana garantör ülkelerinin yapacağı açıklamaları sizin Suriye Özel Temsilciniz kabul etmemelidir" diyor.

"AMA BİZ SABIRLI OLACAĞIZ"

Şaşırtan bir durum. Biz bunu hiç beklemiyorduk. Böyle bir yaklaşımı yorumlamak da zor şu anda benim için. Böyle bir mektup yazdı bizim Avrupalı ortaklarımız. Ama biz sabırlı bir şekilde onlarla da çalışma sürdürmeyi düşünüyoruz.

Onların bu tavrının temeli, esası nedir, anlayamıyoruz. Ben zaten bu konuyu hem Fransız hem de Alman meslektaşlarımla da görüştüm. Dışişleri Bakanları arasında bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, mektupla ilgili şöyle konuştu:

"BİZLERİ ŞAŞIRTAN BİR MEKTUP OLDU, AMA BU ONLARI BAĞLAR, BİZİM İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Az önce okunan mektup hakikaten bizleri şaşırtan bir mektup olmuştur. Ama bu, onlar için geçerlidir. Doğrusu bizim için geçerli değildir.

"BİZ SÜRECİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Hepimizin, İstanbul Zirvesi'nde de (Türkiye-Rusya-Almanya-Fransa)  adeta birlikte düşündüğü, adeta kendi arasında kanaat birliğine vardığı bir netice var. Biz bunun üzerinden bu süreci devam ettireceğiz. Değerli dostumla da bu konuda hemfikiriz.

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