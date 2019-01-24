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ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor...

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ABD Temsilciler Meclisinde, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ve rejimle iş yapanlara yönelik sert yaptırımlar içeren yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.
ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor...
ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor... ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor... ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor...

"2019 Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası" adı verilen tasarı,  Temsilciler Meclisindeki oylamadan oy birliği ile geçti.

Tasarı, Donald Trump yönetiminin Suriye rejimi, güvenlik teşkilatları  ya da Suriye Merkez Bankası ile iş yapan herkese yaptırım uygulanmasını  öngörüyor. Ayrıca yasa tasarısındaki yaptırımlar, Suriye rejimiyle bağlantılı  inşaat projeleri ya da Suriye'de rejimin kontrolünedeki havayolu ya da enerji  endüstrisi ile iş birliği yapanları da kapsıyor.

Yasa, Esed rejiminin ablukasının yol açtığı açlık, kimyasal silah  saldırıları gibi insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik de yaptırımlar  getiriyor. Yasa kapsamında Trump, her durum için ayrı bir yaptırım  uygulayabilecek, barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi ya da sivillere  yönelik saldırıların kesilmesi durumunda ise yaptırımlar da askıya alınabilecek.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel,  yaptığı konuşmada, "Dünya Suriyeli insanlar konusunda başarısız oldu. Hiçbir şey  bu insanların neredeyse 8 yıldır katlanmak zorunda kaldıkları dehşeti geri  alamaz. Hiçbir şey kaybedilenleri geri getiremez. Başımızı başka yöne çevirip,  Esed'in, Rusya'nın ve İran'ın Suriye'yi ezip geçmesine izin veremeyiz."  ifadelerini kullandı.

Daha önceki iki dönemde de Temsilciler Meclisinden geçen tasarı,  ABD'de hükümetin kapalı olması gerekçesiyle Senato'da oylanmadı.

ABD Başkanı Trump, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye'den ABD  askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Trump'ın kararı Washington'da tartışmalara yol  açmıştı.

Tasarının adı ise Suriye'de Esed rejimi tarafından işlenen savaş  suçları ve işkenceyi belgeleyen fotoğrafları sızdıran "Caesar" kod adlı askeri  polisten geliyor.

Suriye'de Esed rejimine bağlı askeri birlikler tarafından işkenceyle  ve aç bırakılarak öldürülen rejim muhaliflerinin fotoğrafını çekmekle görevli kod  adı "Caesar" olan askeri polis, 11 bin kurbana ait 55 bin fotoğrafla bu ülkeden  kaçmış, Anadolu Ajansı da bu fotoğrafları kamuoyuna duyurmuştu. Fotoğraflar,  yayımlanmasının ardından uluslararası kamuoyunda infiale neden olmuş, ABD, AB ve  BM'de Suriye'de yaşanan insanlık dışı işkence suçlarıyla ilgili soruşturma ve  sorumluların cezalandırılması talebi gündeme gelmişti.

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