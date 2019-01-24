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Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki darbe tehlikesi karşısında uyanık ve seferber olmaya çağırdı. Maduro, “Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum” dedi.
Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı
Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı

Başkent Caracas’ta dün düzenlenen mitingin ardından, ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kopardığını ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela’yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını duyuran Maduro, sosyal paylaşım hesabından vatandaşlarına seslendi.

 

Ülkede devam eden bir darbe tehlikesi olduğunu daha önceki konuşmalarında sıkça tekrarlayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halkından dikkatli olmasını istedi.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI​

 

Maduro, “Cesur ve savaşçı Venezuela halkını, bir yandan işlerine ve eğitimlerine devam ederken diğer yandan vatanın istikrarını müdafaa etmek için sokakta kalmaya ve seferber olmaya çağırıyorum. Ne darbecilik, ne dış müdahalecilik, Venezuela barış istiyor.” ifadelerini kullandı.

Caracas’ta bugün Maduro’ya destek için Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) düzenlenen mitingde konuşan Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV’nin Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello da Venezuela halkını her akşam Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te toplanmaya çağırmıştı.

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