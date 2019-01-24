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Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı

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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'li diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istemesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni bir açıklama geldi
Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı
Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı.

 

Bakan Pompeo, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

POMPEO: GUAİDO'YA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

 

ABD'nin, Venezuela'da başkanlığını ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini belirten Pompeo, "Başkan Guaido’ya geçici bir hükümet kurması ve anayasal görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra ABD ve diğer ülkelerle olan diplomatik statülerinin belirlenmesi konusunda destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

AKILALMAZ SÖZLER! SEÇİLMİŞ LİDERİ TAKMADILAR

Pompeo ayrıca Guaido'nun Maduro'nun açıklamasından sonra yazılı açıklama yaparak Amerikalı diplomatların Venezuela'da kalabileceğini belirtmesine memnun olduklarını kaydetti.

Amerikalı diplomatların Venezuela'dan geri çekilmeyeceğini vurgulayan Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."

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