Suudi Veliaht Prens'ten şaşırtan teklif!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile telefonla görüştü. Suudi Prens, Irak Başbakanı Abdülmehdi'ye Irak'ın güvenliğini sağlama teklifinde bulundu.

Irak Başbakanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prens'in Adil Abdülmehdi ile telefonda görüştüğü ve Irak Başbakanı'na Irak'ın güvenliğini sağlama teklifinde bulunduğu ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN-IRAK İLİŞKİLERİ

Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in 1990'ların başlarında Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak ile Suudi Arabistan arasında ilişkiler kopmuştu.

İki ülke arasındaki ilişkiler Saddam'ın 2003'te devrilmesinden sonra yeniden düzelmeye başladı. Ancak Suudi Arabistan, İran'ın Irak'ta artan rolü konusunda endişeli davranmıştı.

Tahran tarafından desteklenen ve Saddam'a muhalefetiyle bilinen Irak'ın Şii yöneticileriyle olan yakın ilişkilerinden dolayı İran, bölgede etkin bir rol oynadı.

İran'ın Irak'taki nüfuzu Suudi Arabistan'ın endişelerini artırıyor ve Tahran'ın Irak'ın kuzey sınırını çevrelediğini düşünüyor.

Uzmanlar, tüm bu etkenler göz önüne alındığında projenin, Suudi Arabistan'ın sınırlarını güvence altına almak, Irak'ta bir taban oluşturmak ve İran'ın etkisine karşı koymak için altın bir fırsat olabileceği görüşünde.

Irak hükümeti ise bölgenin yüksek yeraltı suyu seviyesinden dolayı projenin bölgeyi verimli tarım arazisine dönüştüreceğine inanıyor. Projenin, Irak'ın tarım ve hayvansal ürünlerinde ülke ihtiyacını karşılamasının yanı sıra ihtiyaç fazlası ürünlerin ihracatının yapılacağı ve en az 60 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı tahmin ediliyor. Irak'ta ekilebilir alan 48 milyon dönümken, fiili kullanım ise 12 milyonu geçmiyor.

Ülkede gıda ihtiyacının yüzde 75'inden fazlasının, diğer malların ise yüzde 91'inin ithal edilmesi, petrol gelirlerinin karşıladığı Irak bütçesine ağır bir yük getiriyor.