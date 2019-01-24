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Dalaman açıklarında korkutan deprem

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Dalaman açıklarında korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Dalaman açıklarında korkutan deprem Dalaman açıklarında korkutan deprem Dalaman açıklarında korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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