Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Dalaman açıklarında korkutan deprem
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