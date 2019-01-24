Fenerbahçe’nin Chelsea'den transferi Nijeryalı Victor Moses İstanbul’a geldi. Saat 02.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı.
Moses’ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti.
İngiliz ekibi Chelsea forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşılması durumunda 1.5 yıl kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek.
24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Fenerbahçe’nin Chelsea'den transferi Nijeryalı Victor Moses İstanbul’a geldi. Saat 02.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı.
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