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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!

Fenerbahçe’nin Chelsea'den transferi Nijeryalı Victor Moses İstanbul’a geldi. Saat 02.40’da Atatürk Havalimanı’na iniş yapan yıldız futbolcu eşi ve çocuğuyla beraber genel havacılık terminalinden çıkış yaptı.

Moses’ı Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından hareket etti.



İngiliz ekibi Chelsea forması giyen yıldız futbolcu ile anlaşılması durumunda 1.5 yıl kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek.

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