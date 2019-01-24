Türkiye'den Venezuela uyarısı:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ''ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek'' dedi. ABD Suriye'den ne zaman çekilecek? sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. ABD ile YPG ile bağlarını koparma konusunda görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;



Trump çekileceğini önce Başkan Erdoğan'a söyledi, sonra kamuoyu ile paylaştı. Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. O kararın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. Kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı.

ABD SURİYE'DEN NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. ABD ile YPG ile bağlarını koparma komsunda görüşüyoruz.



FIRAT'IN DOĞUSU



Münbiç yol haritasının Fırat'ın doğusuna uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te yol haritasının uygulanması en sağlıklı çözüm. Münbiç'te YPG'den sonra bölgede kim yer alacak? Bunları ABDile görüştük. YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz.



JAMES JEFFERY ANKARAYA GELECEK



YPG ile ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek.



'YPG/PKK SURİYE'Yİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR'



PYD/YPG herkesi kullanıyor. YPG konusunda Başkan Erdoğan Rusya'ya mesajlarını iletti. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale hakkı var. YPG/PKK Suriye'yi bölmeye çalışıyor.



MOSKOVA TEMASLARI



Siyasi çözüm konusunda Esad'ın devam etmemesi konusunda her konuda mudabıkız. Biz Suriye'yi birleştirmek istiyoruz ve ulusal güvenliğimiz noktasında bakıyoruz. Siyasi süreç konsunda Astana, Soçi ve Cenavre'de attığımız adımlar beticesinde bu noktalara geldik.



Suriye için anayasa komisyounun en kısa sürede toplanması için Zarif ve Lavrov ile temaslar kuracağız. Biz anayasa komisyonunun kurulmasını konuşuyorsak Rusya ve İran ile attığımız adımların sonucudur. Suriye için bir anayasayı Suriyeliler kendileri otursun bunu müzakere etsin. Siyasi çözüm sürecinde Rusya ile birlikte çalışıyoruz.



SURİYE SINIRINDA GÜVENLİ BÖLGE



Suriye'de Kuzey Irak'taki gibi bir güvenli bölge olmayacak. Suriye'de güvenli bölge Başkan Erdoğan'ın fikridir. Bizimle bu konuda ABD ve diğer ülkeler işbirliği yapmak istiyorsa buna karşı değiliz. Biz tek başımıza bu güvenli bölgeyi oluşturabiliriz. 20 mil, coğrafi durum göz önünde tutularak değişebilir.

Başkomutandan ilave bir talimat gelmedi. Belli bir süre bekleyeceğiz dendi. Her an bir operasyon düzenleyebilecek hazırlıklar var.



İDLİB'TE İSTİKRAR TEHLİKEDE Mİ?



Burada radikal guruplar var. Bunları kontrol etmek o kadar kolay değil. Rusya ile imzaladığımız anlaşma başarılı bir şekilde uygulanıyor. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz Türkiye, Rusya ve İran olarak kararlıyız. İdlib'de rejimin yerleştirdiği radikal gruplar var.

'CEMAL KAŞIKÇI' CİNAYETİ

Bizdeki gelişeler gayet adil ve açık soruşturmalar yürütülüyor. Bu bir cinayettir bunun ortaya çıkması lazım. Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan hiç bir şey çıkmadı. Suudi savcı bizden belgeler aldı ama bize hiç bir bilgi belge vermedi. Bazı ülkeler cinayetin üzerini kapatmaya çalışıyor. Uluslararası soruşturmanın başlatılması zamanı gelmiştir. BM raportörü Türkiye'ye gelecek..

VENEZUELA AÇIKLAMASI: VAHİM GELİŞMELER OLABİLİR

Bir ülkenin iç işlerine bu kadar müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz.Venezuela dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. Her alanda dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Ama bunları kullanma konusunda geri kalmış bir ülke. Biz bu zor şartlarda Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalıştık.

Seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendini başkan ilan ediyor. Bu bir kaosa yol açabilir. Cumhurbaşkanımız dün Maduro'yu arayarak desteğini iletti. Halka hitap ederken, Maduro da Cumhurbaşkanımızın aradığını söylemiş. İnşallah, Venezuela sükunetle bu durumu atlatabilir aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir.

FETÖ'NÜN İADESİ KONUSU

İadesi ile ilgili somut sonuç elde edemedik. FBI'ın soruşturması çok ciddi boyutlara gidiyor. ABD içinde bu örgütün karanlık yüzünü ve illegal faaliyetlerini bize detaylı şekilde anlatmaya başladılar. Ciddi bir soruşturma var. Bu soruşturmayı iade kadar önemli görüyoruz. ABD'den gelen heyet bu örgütün karanlık yüzünü gördü.

Bu ayın sonunda Bükreş'te toplantıya katılacağız. Martın ortasında Suriye toplantısına bizi davet ediyorlar.