Fenerbahçe'nin Serdar Aziz için Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona gelindi! Menajeri Haluk Canatar ile beraber dün Galatasaray kulüp binasına giden Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.
Öncelikli olarak Galatasaray'da kalmak isteyen ancak Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Serdar Aziz, Galatasaray'dan 1.8 milyon euro + 600 bin alacağından vazgeçerek sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini fesh etmek üzere anlaştı.
Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedecek olan olan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile de kısa bir süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.
700 BİN EUROLUK FARK ORTADAN KALKTI
Galatasaray ile 5 kez transfer görüşmesi yapan Semih Özsoy'u 2.4 milyon euro + 500 bin euro bedele ikna edemeyen sarı-kırmızılı yönetimin, sadece oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşme fesihe razı olduğu öğrenildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan 4 görüşmede taraflar arasındaki fark 700 bin euroydu. (Sporx)
24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
- Serdar Aziz transferinde mutlu son!AK Parti'den sert tepki: Bu saçmalık...Bakan açıkladı! Günlük 85 TL'ye yükseldiTürkiye'den Venezuela uyarısı:Teröristler caminin altına sığınak yapmışlarFenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!Dalaman açıklarında korkutan depremÇavuşoğlu'ndan Suriye çıkışıSuudi Veliaht Prens'ten şaşırtan teklif!Zapata ve Adebayor gelişmesi! Anlaşma tamam
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:46 Güneş 08:15 Öğle 13:21 İkindi 15:54 Akşam 18:17 Yatsı 19:40
- 15°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 3°C Amasya
- 7°C Ankara
- 17°C Antalya
- 6°C Artvin
- 11°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 100.873 0.73
- Altın: 216,970 -0.38
- Dolar: 5,2731 -0.33
- Euro: 5,9805 -0.75
Serdar Aziz transferinde mutlu son!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Serdar Aziz transferinde mutlu son!Fenerbahçe, Galatasaray ile 5. görüşmesinde Galatasaray'ın talep ettiği 1.8M+600 bin (Oyuncu alacağı) ve 700 bin euro ek bonservis bedelini ortadan kaldırdı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Victor Moses İstanbul’a geldi.
Zapata ve Adebayor gelişmesi! Anlaşma tamamFenerbahçe, Cristian Zapata ve Milan Kulübü'yle anlaşmaya vardı. Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor da beklemede. Yabancı kontenjanındaki problem sebebiyle ilk etapta Kameni ve Neustadter'le yollar ayrılacak.
Menajeri duyurdu! "Biz G.Saray'la anlaştık"Alan Carvalho ve Pato transferlerinde çıkmaza giren Galatasaray'ın forvet transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Benjamin Tetteh için menajerinden flaş açıklamalar geldi.
'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma'Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2017 yılında altın madalya kazanan 20 yaşındaki milli sporcu Zeliha Ağrıs, müsabakalara totem ile değil dua ile çıktığını belirterek, "Totem bana göre çok saçma." dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 'Dünya Bıyık Şampiyonu' yaşamını yitirdi
- İyi ki doğdun Ayşegül!
- Babasına karaciğeriyle umut oldu
- İmamın cübbesini çaldılar
- Barış Arduç ticarete atıldı
- Gamze Özçelik Afrika'ya uçtu
- Ege Denizi'nde kırmızı alarm
- '10 yıldır işsizim'
- Acun'un kanalı TV8 küçülmeye gidiyor
- O da çiftçiliğe başladı
- Hakan Şükür'ün babasına 15 yıl hapis
- Babam öldüğü gün büyüdüm
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.