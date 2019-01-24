Serdar Aziz transferinde mutlu son!



Fenerbahçe'nin Serdar Aziz için Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona gelindi! Menajeri Haluk Canatar ile beraber dün Galatasaray kulüp binasına giden Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya vardı.



Öncelikli olarak Galatasaray'da kalmak isteyen ancak Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadro dışı kalan Serdar Aziz, Galatasaray'dan 1.8 milyon euro + 600 bin alacağından vazgeçerek sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesini fesh etmek üzere anlaştı.



Galatasaray ile alacakları karşılığında sözleşmesini feshedecek olan olan Serdar Aziz, Fenerbahçe ile de kısa bir süre içerisinde resmi sözleşme imzalayacak.



700 BİN EUROLUK FARK ORTADAN KALKTI



Galatasaray ile 5 kez transfer görüşmesi yapan Semih Özsoy'u 2.4 milyon euro + 500 bin euro bedele ikna edemeyen sarı-kırmızılı yönetimin, sadece oyuncunun alacaklarına karşılık sözleşme fesihe razı olduğu öğrenildi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan 4 görüşmede taraflar arasındaki fark 700 bin euroydu. (Sporx)