ABD'nin Maduro kararı dünyayı karıştırdı

ABD'nin, Venezuela'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında devlet başkanlığı yemini eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici başkan" olarak tanımasının ardından birçok ülkeden farklı tepkiler geldi.

Venezuela'da muhalefetin yeni yüzü Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkenin başkenti Caracas'ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde başkanlık yemini ederek kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

Başta ABD Başakanı Donald Trump olmak üzere, bölgeden birçok ülke Guaido'nun geçici devlet başkanlığını resmi olarak tanırken, uluslararası çevrelerden de Venezuela muhalefetine destek geldi.

İŞTE ABD'NİN KARARINA DESTEK VEREN ÜLKELER

Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala ve AB...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN KARARINA KARŞI ÇIKAN ÜLKELER

Bu karara rağmen bazı ülkeler, seçimle başa gelmiş Maduro'nun yanından duruyor.

Türkiye, Rusya, Meksika, İran, Çin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu telefonla arayarak, "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan açıklamada, "İran, Venezuela'nın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye ve yasalara aykırı, meşru olmayan adımlara karşıdır. İran, darbe girişimleri ve halka karşı yürütülen politikalarda Venezuela hükümeti ve halkını desteklemektedir" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın stratejik ortakları olduğunu, geçmişte desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini duyurdu. Açıklamada "Rusya, ABD'yi Venezuela'ya askeri müdahale konusunda uyarıyor" diyerek aksi bir durumun felaket senaryosu olacağını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor" dedi.