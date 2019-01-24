Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe - Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın, 26 Ocak Cumartesi, 27 Ocak Pazar ve 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
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