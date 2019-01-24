Fenerbahçe’de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United’ın radarında.
İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.
24 Ocak 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!
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