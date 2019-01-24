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Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!

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Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!
Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi.
Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli! Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli! Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!


Fenerbahçe’de gelecek vadeden 15 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz Chelsea ve Manchester United’ın radarında.

İngiliz The Sun Gazetesi’nde bugün yer alan habere göre Chelsea ve United’ın İzmir’de düzenlenen Ege Kupası’nda Türkiye Milli Takımı ile boy gösteren Ömer Faruk Beyaz’ı izlediği ve en kısa sürede takımlarına katmak istediği iddia edildi.

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