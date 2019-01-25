Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Şok oldum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malta Cumhurbaşkanı Coleiro Preca Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Coleiro Preca ile yaptığı basın toplantısı sonrası, Trump'ın Venezula ile ilgili aldığı skandal karar hakkındaki soruya cevap verdi.

Kararı duyduğunda şok olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"MADURO'YLA 15 TEMMUZ SONRASI TANIŞTIK"

Malum 15 Temmuz girişimi yapılmıştı bizde. Sayın Maduro bizi hemen aramış, ve kendisi de gelmişti. O zamana kadar Maduro'yla tanışmıyorduk, darbe girişiminden sonra onunla da tanışmış olduk.

"TRUMP'IN AÇIKLAMASI BENİ ŞOK ETTİ"

Sandığa saygı duymuyorsanız, bunun adı demokrasi değildir. Bu, totaliter bir zihniyettir. Maduro sandıktan çıkmıştır. Onu hazmedemeyen, başta Lima ülkeleri olmak üzere, Sayın Trump'ın bu tür açıklaması, demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etmiştir.

MADURO'YA "DİK DUR" DEDİM, EĞER DEMOKRATSAK ONUN YANINDA OLMALIYIZ

Ben de Rusya'dan dönerken Maduro'yu aradım. Antidemokratik girişimlere asla prim verme, dik dur dedim. Eğer demokrat isek, bizim de demokratların yanında yerimizi almamız gerekir. Bu konuda çekinmeye gerek yok.

"MADURO'NUN BU SIKINTIYI AŞACAĞINA İNANIYORUM"

Bu konuda, milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Şu anda yapılan da budur.

Ben, Maduro'nun kendisine inananlarla beraber bu sıkıntılı anı da aşacağına inanıyorum.

"15 TEMMUZ'DAN SONRA İNANIR MISINIZ, AVRUPA BİRLİĞİ BİZİ ARAMADI"

Bize 15 Temmuz darbe girişimi yapıldığı zaman, inanır mısınız, Avrupa Birliği aramadı. Aradan günler, haftalar geçmiştir, sadece İngiltere bizi aramıştır. Bunun dışında arayan olmadı. Bunu da biz biliyoruz tabi. Bunlar da bizim kayıtlara giriyor. Kim demokrat, kim değil bunları biliyoruz.

"MADURO DİK DURURSA, HALKI ONA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Fakat Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse, ben Venezüela halkının, sandıktan çıkan lidere sahip çıkacağına inanıyorum.