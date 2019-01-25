Fenerbahçe'ye kupa şoku!

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatı bir türlü durduramayan Fenerbahçe, ilk maçta 1-0 yenildiği Ümraniyespor'a evinde de 1-0 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle seyircisiz oynanan maç 1-0 Ümraniyespor üstünlüğüyle bitti. 1. Lig ekibi, Kadıköy'de Leandrinho'nun 89. dakikada attığı golle maçı kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe'de Martin Skrtel, 67. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
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Ersun Yanal yönetiminde 6 maça çıkan Fenerbahçe 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.
BB. Erzurumspor 2-2
Giresunspor (D) 2-5 Türkiye Kupası
Antalyaspor 0-0
Ümraniyespor (D) 1-0 Türkiye Kupası
Bursaspor (D) 1-1
Ümraniyespor (0-1) Türkiye Kupası
Stat: Ülker
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Can Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 80 Soldado), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Benzia, Ayew (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Valbuena, Frey (Dk. 28 Dirar), Slimani
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Yasir Subaşı, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 61 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Recep Aydın (Dk. 80 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 66 Leandrinho)
Gol: Dk. 89 Leandrinho (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 67 Skrtel (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 60 Atabey Çiçek, Dk. 70 Yasir Subaşı, Dk. 85 Timur Temeltaş (Ümraniyespor)