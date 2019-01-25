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Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti!

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Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido'yu Venezuela’nın Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmasından sonra Nicolas Maduro’ya uluslararası arenada destek mesajı yağmaya devam ediyor.
Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti! Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti! Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti!

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinden sonra, halkın oylarıyla seçilen Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya uluslararası arenada destek mesajı yağıyor.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido'yu Venezuela’nın Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmasından sonra Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Maduro’ya yönetimi bırakması konusunda çağrıda bulunmuştu.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ REST ÇEKTİ

Meksika hükümeti sözcüsü Jess Ramrez ise, “Maduro’nun meşru olarak seçilen devlet başkanı olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uruguay’dan ise yaşananların çözümü için hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına tam saygı göstererek yeni ve güvenilir bir müzakere süreci önerisi geldi.

'ARTIK ABD'NİN ARKA BAHÇESİ OLMAYACAĞIZ'

Nikaragua rejimi de, Nicols Maduro'ya dayanışma mesajı iletti. Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel da Twitter'dan, “Emperyalistlerin, Bolivarcı Devrim'i itibarsızlaştırmaya ve istikrarsızlaştırmaya çalışmalarına karşılık Maduro'yla destek ve dayanışma içindeyiz" dedi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de Twitter’dan, "Venezuela halkı ve kardeşimiz Nicols Maduro ile dayanışmaya devam edeceğiz. Emperyalizmin pençelerinin tekrar demokrasiyi geçirmesine izin vermeyeceğiz. Güney Amerika halklarının kendi kaderini tayinin etmesinin devamına yardım edeceğiz. Artık ABD'nin arka bahçesinde olmayacağız” ifadelerini kullandı.

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