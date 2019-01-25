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Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı

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Çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün "Hukuk Grubu" üyesi olduğu iddia edilen Gülcan Karakaş da etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı oldu; Oktarların kadın avukatlara parti tuzağını anlattı...
Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı
Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre, geçen yıl Mali Suçlar Şubesi'nde 40 sayfalık ifade veren Karakaş, tutuklu bulunduğu Kocaeli Cezaevi'nden tahliye edildi. Karakaş'ın soruşturma kapsamında itirafçı olan 5'inci avukat olduğu belirtildi. İddialara göre Gülcan Karakaş da örgütle ilgili kara para aklama, cinsel istismar, tehdit ve şantaj iddiaları ile önemli ilgili bilgiler verdi.

İddialara göre itirafçılar, farklı üniversitelerin hukuk fakültelerinden yeni mezun olan avukat kadınların örgütün içerisindeki Hukuk Grubu'na nasıl dahil edildiği süreçlerini anlattı. Buna göre örgütteki Erkek Kardeşler grubunun üyeleri, önce tanıştıkları ardından da düzenledikleri partilere davet ettikleri yeni mezun avukatları lüks yaşam ve kariyer vaatleri ile tuzağa düşürerek örgüte girmelerini sağladı. Erkek Kardeşler grubu üyeleri adliyelerde de aktifti.

 

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Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağıYeni mezun avukat kadınlara parti tuzağıÇökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'nün soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün "Hukuk Grubu" üyesi olduğu iddia edilen Gülcan Karakaş da etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı oldu; Oktarların kadın avukatlara parti tuzağını anlattı...
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