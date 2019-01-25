Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yıldız Seferinoğlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 26. Dönem İstanbul Milletvekili, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969'da Rize Ardeşen'de doğdu. 1991'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Seferinoğlu, İstanbul'da 23 yıl serbest avukatlık yaptı, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den 26. Dönem İstanbul Milletvekili oldu.

Yıldız Seferinoğlu, 21 Temmuz 2018'den beri Adalet Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Evli ve üç çocuk babası olan Seferinoğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Seferinoğlu'na tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yıldız Seferinoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Gül, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, AYM üyeliğine seçilen Adalet Bakan Yardımcısı Seferinoğlu'nu yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Gül, mesajında, Seferinoğlu ile bakan yardımcılığı görevi süresince çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek yeni görevinde başarılar diledi.