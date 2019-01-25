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Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar!

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle suçladı.
Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar!
Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar! Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar! Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle itham etti.

Ülkesinin Corriere della Sera gazetesine göre; İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği’ndeki ortakları Almanya ve Fransa’ya çok sert çıktı.

''BİZİMLE ALAY EDİYORLAR''

Bu iki ülkenin, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kalıcı koltuğa sahip olması için, kendi aralarında anlaştıklarını söyleyen Conte, “Yalnızca kendi ulusal çıkarlarını düşünüyorlar. Sessizce oturarak, diğerleri tarafından alınan kararların altına imza atacağımızı kesinlikle düşünüyor olamazlar” dedi. Almanya ve Fransa’yı kendileriyle alay etmekle itham etti.

Salı günü Şansölye Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir anlaşma imzalayarak, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kalıcı koltuğa sahip olmasına öncelik vereceklerini açıklamıştı.

KAYNAK: BLOOMBERG

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