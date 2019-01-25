25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:21İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:41
    • 13°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 101.521 -0.25
  • Altın: 218,223 0.69
  • Dolar: 5,2809 0.40
  • Euro: 5,9825 0.46

Fener taraftarı çileden çıktı!

»
Fener taraftarı çileden çıktı!
Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi.
Fener taraftarı çileden çıktı! Fener taraftarı çileden çıktı! Fener taraftarı çileden çıktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ümraniyespor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi. Takımın kötü gidişatına tepki göstermek için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önüne gelen bir gurup, sloganlar atarak takımı protesto etti. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar. 

 

“En büyük taraftar, futbolcular sahtekar” 

Takım otobüsü içeri girerken protestolarına devam eden gurup, “Siz bizi aleme rezil ettiniz! En büyük taraftar, futbolcular sahtekar. Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa” gibi sloganlar attı. 

 

“Fenerbahçe küme düşmez demesinler, inanın ki düşer” 

Fenerbahçeli bir taraftar, takımın gidişatından hiç mutlu olmadıklarını, bir an önce düzelmesi gerektiğini belirterek, “Burada bulunan insanların büyük bir kısmı 2000-2500 TL’ye çalışan insanlar. Bakın saat gecenin 12’si, herkes burada. Ben anlamıyorum, yeni bir vizyon denildi, yeni bir yönetim denildi, yani bu kadar mı zor bir topu kaleye sokmak. Şuradan 11 kişi çıkartsak ben eminim ki şu takımdan daha iyi oynarlar. Alt yapı dedik ama alt yapıdan bir tane bile doğru düzgün bir oyuncu çıkartamadık. Koskoca 25 milyonluk camiada bir tane çocuk çıkartamıyoruz. Ömer Faruk var çıkartsınlar onu, bunlardan iyi oynar. En azından forma için savaşır. Bunlarla olmayacak, başkanın da bir an öne Comolli’ye güle güle demesi lazım, getirsin Hakan Bilal Kutlualp’i, onun çok daha iyi yapacağına eminiz bu işi. Bu gün burada 20 kişi vardır, yarın 200 kişi olur, sezon sonu 5 bin kişi olur 10 bin kişi olur. Fenerbahçe küme düşmez demesinler, inanın ki düşer” dedi 
Protesto sonrası slogan atan Fenerbahçeli gurup olaysız bir şekilde dağıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fener taraftarı çileden çıktı!Fener taraftarı çileden çıktı!Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor’a 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmesine ve takımın kötü gidişatına tepki gösterdi.
Iraklı çocuklar karda karate eğitimi alıyorIraklı çocuklar karda karate eğitimi alıyorIrak'ın Süleymaniye vilayetindeki Pencevin ilçesinde çocuklar kar üzerinde karate eğitimi alıyor.
Fenerbahçe'ye kupa şoku!Fenerbahçe'ye kupa şoku!Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti.
Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!Chelsea ve ManU'nun istediği Fenerbahçeli!Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea ve Manchester United’ın talip olduğu iddia edildi.
Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli olduSüper Lig'de 19. hafta hakemleri belli olduSpor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Karar verildi! Emre Mor'a büyük şokKarar verildi! Emre Mor'a büyük şokLa Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Emre Mor, teknik direktör Miguel Cardoso tarafından kadro dışı bırakıldı.
  • Serdar Aziz transferinde mutlu son!24 Ocak 2019 Perşembe 12:30
  • Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!24 Ocak 2019 Perşembe 10:48
  • Zapata ve Adebayor gelişmesi! Anlaşma tamam24 Ocak 2019 Perşembe 10:39
  • Menajeri duyurdu! "Biz G.Saray'la anlaştık"23 Ocak 2019 Çarşamba 19:52
  • 'Totemim yok, duam var! Totem çok saçma'23 Ocak 2019 Çarşamba 14:58
  • Vagner Love'ı açıkladı! Görüştük ama...'23 Ocak 2019 Çarşamba 14:57
  • 'Hollanda'da canlı veriliyor, bizde neden gizli!'23 Ocak 2019 Çarşamba 14:56
  • Albayrak'tan forvet açıklaması! '1 saat görüştük'23 Ocak 2019 Çarşamba 14:56
  • Nevriye Yılmaz'a milli görev23 Ocak 2019 Çarşamba 10:54
  • Galatasaray Bolu'dan avantajlı döndü23 Ocak 2019 Çarşamba 08:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri