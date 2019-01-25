Erdoğan, Fazıl Say konseri sonrası ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin ardından Moskova dönüşü uçakta konuştu.

FAZIL SAY KENDİNİ DÜNYAYA İSPATLAMIŞ, BİZE DÜŞEN İFTİHAR ETMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a davetli olarak gittiği Fazıl Say konseri de soruldu. "Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir" dedi, sözü sanat ile ilgili projelere getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Harbiye Kongre Merkezi’nin yanında Cemal Reşit Rey’i yaptık. Onu biz yıkarken her tarafı ayağa kaldırdılar. Dedik ki daha güzelini, daha büyüğünü yapıyoruz, biraz sabırlı olun. Türkiye’nin opera binası yoktu. Harbiye Kongre Merkezi 3 bin kişilik bir yarı opera binasıdır. Bizde gizli kalmış öyle şeyler var ki. Sultanahmet’te at meydanı denir. Tarihi kayıtlara baktığımız zaman orada millet bahçesi var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz onları meydana çıkaracağız. Bunları meydana çıkarmak bir aşk işidir” dedi.

"ADANA MUTABAKATI ÖNEMLİ BİR ADIMDI"

Gündemde Putin'in hatırlattığı Türkiye ve Suriye arasında 1998 yılında imzalanan Adana Mutabakatı da vardı.

Adana Mutabakatı’nın "önemli bir adım" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Bunun Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim. Türkiye’yi buraya kim davet etti diyenlere karşı o mutabakatı masaya getirmemiz lazım. Altında baba Esed’in yetkililerinin imzası var. O mutabakatın iyi değerlendirilmesi lazım” dedi.

"ASTANA RUHUNUN CANLI TUTULMASI ÖNEMLİ"

Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye'de henüz son düzlüğe girildiğini hissetmiyoruz. Orada halen bayağı iş var diye düşünüyorum. Biz Astana sürecini sona erdirme gayreti içinde olanlara karşı sürecin önemi üzerinde duruyoruz. Astana ruhunun canlı tutulması önemlidir. Suriye'de anayasa komisyonu meselesi var. Bu konuda birileri ipe un seriyor. Birileri biz burada varız, siz yoksunuz havasında” şeklinde konuştu.

RUSYA İLE VİZE SERBESTİSİ

Türkiye ile Rusya arasında vizesiz seyahat konusunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin son aşamaya geldiğini belirtti, "Putin'in imzasını bekliyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova dönüşü, “YSK’nın açıklaması ile 18 Şubat’tan sonra biz de ikinci aşamaya geçeceğiz. Kampanya burada yerelleşme sürecine giriyor. Çalışmalar iyi gidiyor. YSK takvimine göre 23 Şubat’ta mitinglerin başlaması var. Sonra hep beraber meydanlara çıkacağız. Televizyon programları vesaire hepsi yürüyecek. Temennim odur ki inşallah 31 Mart akşamı ülkem güler, ülkem sevinir. İnşallah layık olanlar yerel yönetimlerde iş başına gelir” açıklamasında bulundu.