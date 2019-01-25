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Türklerin peşine düştüler

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Türklerin peşine düştüler
Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmci Hüseyin Baraner, Türk turizmciler ve otel yöneticilerinin, farklı ülkelerde en çok aranan yöneticiler olduğunu söyledi.
Türklerin peşine düştüler Türklerin peşine düştüler Türklerin peşine düştüler

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, bütün destinasyonlarda otelciliğin yol ayrımında olduğunu kaydetti. Dünyada yeni işletme ve karlılık konuları ile ilgili büyük arayışlar olduğunu belirten Baraner, "Değişmek, daha iyi olmak, kar etmek ve bir üst lige çıkmak isteyen beş kıtadaki otel yatırıcımları, bu emelleri için Türk turizmcileri tercih ediyor. Vietnam'dan Mısır'a, Dubai'den Almanya'ya, Katar'dan Çin'e, Tayland'tan Karayip adalarına ve Afrika ülkelerine kadar, Türk turizmciler ve otel yöneticileri en çok aranan yöneticiler" dedi.


'YENİ MÜDÜRÜM TÜRK' MESAJI

Küresel misafirperverlik sektöründe Türk yöneticilerin itibarının her gün arttığını kaydeden Baraner, otelcilerin tur operatörlerine, 'Yeni müdürüm Türk' diye mesaj attığını söyledi. Baraner, “Özellikle Asya'da ve Arap ülkelerinde satış- pazarlama ve otel işletme müdürü Türk meslektaşlarımıza kurumsal bir ilgi var. Türk yöneticiler birçok konuda tesisin gerçek ve sürdürülebilir çözüm ortağı olarak, ana şirketlerin bünyesine dahil oluyor. Türk misafirperverliği, yerel ve ülkesel zincirlerini kırıyor, dünyaya açılıyor. Misafirperverlik sektörü, en başarılı olduğumuz global sektör haline geldi" diye konuştu.

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİK AKADEMİSİ KURULMALI"

50 yıllık süreçten sonra Türkiye'nin turizmde geniş kabul gören birçok alanında dev kadro ile kendisinden söz ettirdiğinin altını çizen Baraner, "Dünya turizm dinamikleri ve global fonlar, Türk turizmcilerin doğal kabiliyetinin, işletme ve pazarlama gücünün tadını bir kere almış oldu. Bundan sonra bize de görev olarak, dünyada daha büyük hedeflere yelken açacak öncü Türk şirketlerine, cesaretlendirici platformlar hazırlamak düşer. Bu anlamda gelecek yıllarda Antalya'da geniş bir alan üzerine büyük bir özgüven ve cesaret ile 'Turkish Hospitality Academy'yi (Türk Misafirperverlik Akademisi) kurmalıyız. Misafirperverlik sektörünün dünyadaki merkezinin Antalya olduğunu deklare ederek, dünyaya küresel misafirperverlik yazılımının en iyisinin Türkler tarafından gerçekleştirildiğini ve uygulandığını hem mevcut yapılara, hem de gelecek müşteri nesillerine şimdiden aşılayabiliriz. Bu akademide misafirperverliğin alfabesinin her harfi için bir bölüm açıp, sektörde uzun yıllar uluslararası düzeyde iş yapmış marka Türk turizmcilerimize yer vererek, hem iç, hem dış piyasalarda sektör içi yeni heyecan, yeni yatırım, Türk gençleri için yeni kariyer modelleri yaratabiliriz" diye konuştu.

 
KAYNAK: NTV

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