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Bolton'dan skandal Venezuela itirafı!

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Venezuela halkının iradesini tanımadan Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını tekrarlayan Bolton Venezuela'nın petrol gelirinin Guaido'ya aktarılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.
Bolton'dan skandal Venezuela itirafı!
Bolton'dan skandal Venezuela itirafı! Bolton'dan skandal Venezuela itirafı! Bolton'dan skandal Venezuela itirafı!

ABD’nin, Venezuela’nın petrol gelirinin, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’ya değil, kendi başkanlığını ilan eden muhalif Juan Guaido’ya aktarılması için çaba gösterdiği açıklandı.

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton dün gazetecilere yaptığı açıklamada, giderek yalnızlığa itilen Maduro’ya para gitmemesi için çaba gösterdiklerini söyledi ve “Bugün gayrimeşru Maduro rejiminin gelir kaynaklarına erişimini kesmeye uğraşıyoruz” dedi.

DİPLOMATİK ÖNLEMLERİN ÇOK ÖTESİNDE

 

Ayrıntıları bilinmese de, bu açıklama Washington’un geleneksel diplomatik önlemlerin ötesine geçerek, zaten çok ağır bir ekonomik çöküş yaşayan Maduro hükümetinin nakit kaynaklarını kesmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bu adım Çarşamba günü Washington ve bazı bölge ülkelerinin desteğiyle kendisini başkan ilan ederek yemin eden Guaido için önemli bir destek sayılabilir.

Bolton, “Juan Guaido’yu geçici anayasal cumhurbaşkanı olarak tanıdığımız için, bununla uyumlu olarak gelirlerin artık yasal hükümete gitmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

VENEZUELA YORUM YAPMADI

Bolton bu sürecin çok karmaşık olduğunu ve nasıl işleyeceği konusunda çalışmaların henüz tamamlanmadığını belirtti. Venezuela enformasyon bakanlığı bu konuda yorum talebine karşılık vermedi.

Guaido ise Univision televizyonuyla yaptığı söyleşide, bu durumun “Maduro için sonun başlangıcı” olduğunu ve Maduro üzerindeki baskıyı artırmak için insani yardım güvencesi sağlamak ve yeni ekonomik önlemleri devreye sokmak için çalışacağını söyledi.


32 MİLYAR DOLAR İHRACATIN 31 MİLYAR DOLARI PETROLDEN

OPEC verilerine göre Venezuela 2017 yılında 31.440 milyar dolar petrol geliri elde etti. Ülkenin toplam ihracatı 32 milyar 75 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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