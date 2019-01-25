Ümraniyespor maçının 28. dakikasında sakatlanarak yerini Dirar'a bırakan Frey'in üst adalesinde yırtık tespit edildi. 24 yaşındaki İsviçreli Frey'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
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F.Bahçe'ye bir şok daha! Yırtık var...
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