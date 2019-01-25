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Ada basını duyurdu! Cenk Tosun'u resmen istediler

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Ada basını duyurdu! Cenk Tosun'u resmen istediler
Everton’da forma şansı bulamayan Cenk Tosun mavilerden ayrılıyor. Crystal Palace'la görüşme halinde yıldız futbolcu imza için gün sayıyor.
Ada basını duyurdu! Cenk Tosun'u resmen istediler Ada basını duyurdu! Cenk Tosun'u resmen istediler Ada basını duyurdu! Cenk Tosun'u resmen istediler

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan başarılı futbolcu Cenk Tosun’a Crystal Palace talip oldu. BBC’de yer alan haberde, Palace yetkililerinin Tosun’un kiralanması için Everton ile görüştüğü ve büyük ilerleme kaydedildiği iddia edildi.

Hücumda istenilen performansı yakalayamayan Crystal Palace, Cenk'i kiralayarak bu soruna çare bulmak istediği de söylenenler arasında.  Everton Menajeri Marco Silva da bu transfere sıcak bakıyor. 41 yaşındaki teknik adam, Batshuayi transferi için Cenk’den kazanılacak parayı kullanmayı planlıyor.

Cenk Tosun, Everton formasıyla bu sezon 16 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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