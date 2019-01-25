Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bay Kemal herkes meydanlara döküldü sen Bakırköy belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın korkaklar zafer anıtı dikemezler.



Biz hep darbecilere karşı olduk, hiçbir zaman darbecilerle yan yana durmadık. Mısır’da Mursi’ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kez olsun görüşmedik. Şimdi de Venezuela’da darbe yapıyorlar orada da darbecilerin yanında olmayacağız o darbe girişiminin de karşısındayız.

Türkiye’nin neresinde bir Erzurumlu varsa bunlar inşallah cumhur ittifakının yanındadır.



AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum’da partimize demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum biz Erzurum’u çok sevdik inanıyorum ki Erzurum’da bizi çok sevdi. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları cumhur ittifakı olarak Erzurum’da daha çok çalışıp bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır.

Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz. Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti’dir.



Son 16 yılda Erzurum’a 23 buçuk katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3418 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açık öğretim fakültesini ve ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesini kurduk.