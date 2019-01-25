25 Ocak 2019 Cuma16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:14Öğle 13:21İkindi 15:55Akşam 18:18Yatsı 19:41
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 101.770 0.00
  • Altın: 217,775 0.49
  • Dolar: 5,2654 0.11
  • Euro: 5,9734 0.30

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

»
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları; 

 

Bay Kemal herkes meydanlara döküldü sen Bakırköy belediyesinde kahveni yudumluyordun. Sen korkaksın korkaklar zafer anıtı dikemezler.

Biz hep darbecilere karşı olduk, hiçbir zaman darbecilerle yan yana durmadık. Mısır’da Mursi’ye darbe yaptılar biz karşısında durduk. O günden bugüne darbeyi yapanlarla bir kez olsun görüşmedik. Şimdi de Venezuela’da darbe yapıyorlar orada da darbecilerin yanında olmayacağız o darbe girişiminin de karşısındayız.

Türkiye’nin neresinde bir Erzurumlu varsa bunlar inşallah cumhur ittifakının yanındadır. 

AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum’da partimize demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. 2004 yılından beri belediyelerimizde görev yaparak Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum biz Erzurum’u çok sevdik inanıyorum ki Erzurum’da bizi çok sevdi. Onun için bu seçimlerde AK Parti kadroları cumhur ittifakı olarak Erzurum’da daha çok çalışıp bir kez daha partimizi zafere ulaştıracaklardır.

Cumhur ittifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğini hep birlikte yücelteceğiz. Türkiye’de siyasetin ölçüsünü hizmet haline getiren AK Parti’dir. 

Son 16 yılda Erzurum’a 23 buçuk katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3418 adet yeni derslik kazandırdık. Atatürk Üniversitesi bünyesinde açık öğretim fakültesini ve ikinci devlet üniversitesi olan Erzurum Teknik Üniversitesini kurduk.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşuyor...
Akar'dan müjde üstüne müjde!Akar'dan müjde üstüne müjde!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz." dedi.
Apartman aidatı kirayı geçti!Apartman aidatı kirayı geçti!İstanbul'da markalı konut projeleri kiralık ve satılık fiyatları kadar aylık aidatları ile de ön plana çıkıyor.
Türklerin peşine düştülerTürklerin peşine düştülerDünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmci Hüseyin Baraner, Türk turizmciler ve otel yöneticilerinin, farklı ülkelerde en çok aranan yöneticiler olduğunu söyledi.
Erdoğan, Fazıl Say konseri sonrası ilk kez konuştuErdoğan, Fazıl Say konseri sonrası ilk kez konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AYM Başkanı belli olduAYM Başkanı belli olduAnayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden Zühtü Arslan seçildi.
  • Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Yıldız Seferinoğlu oldu25 Ocak 2019 Cuma 09:52
  • Yeni mezun avukat kadınlara parti tuzağı25 Ocak 2019 Cuma 09:46
  • Ankara'da çok sayıda gözaltı kararı25 Ocak 2019 Cuma 09:15
  • Yunanistan safını seçti!25 Ocak 2019 Cuma 01:19
  • Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Şok oldum!24 Ocak 2019 Perşembe 19:13
  • Bakan Albayrak'tan önemli KDV açıklaması24 Ocak 2019 Perşembe 18:08
  • Ulaşım devi iflas etti!24 Ocak 2019 Perşembe 13:49
  • "Yeni bir döneme giriyoruz"24 Ocak 2019 Perşembe 13:33
  • ABD'nin Maduro kararı dünyayı karıştırdı24 Ocak 2019 Perşembe 13:01
  • AK Parti'den sert tepki: Bu saçmalık...24 Ocak 2019 Perşembe 12:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri