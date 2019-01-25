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Soros uyardı: Sıcak savaş kapıda

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Ünlü milyarder Soros, ABD ile Çin arasında soğuk bir savaş olduğunu ve bu çekişmenin sıcak savaşa dönebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Soros uyardı: Sıcak savaş kapıda
Soros uyardı: Sıcak savaş kapıda Soros uyardı: Sıcak savaş kapıda Soros uyardı: Sıcak savaş kapıda

Batı dünyasının Çin'in yeni nesil teknoloji devleri ZTE ve Huawei ile ilgili endişelerine değinen Soros, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşında 'bütün dünyayı ele almak' yerine Çin'e odaklanarak ülkenin teknoloji şirketleri üzerinde daha sert baskı uygulaması gerektiğini söyledi ve "Çin'e karşı etkin bir politika bir sloğana indirgenemez. Daha sofistike, detaylı ve pratik olmalı. Amerika'nın Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi'ne yanıt içermeli" diye konuştu.

 

Soros, "Eğer bu şirketler 5G piyasasında dünyayı domnine eder hale gelirlerse, dünyanın geri kalanı için kabul edilemez bir güvenlik riskine yol açılır" ifadelerini kullandı.

'TOTAL KONTROL'

 

Şi Cinping liderliğindeki komünist Çin'in uyguladığı yüz tanıma sistemi gibi son teknoloji ürünlerinin 'tehlikesine' dikkat çeken Soros, Çin'de uygulanması planlanan bir diğer sistem olan 'sosyal kredi sisteminin' uygulamaya başlandığında ise Şi'nin toplumun tamamı üzerinde 'total kontrole' erişeceğini söyledi:

'UMUTLARIMIZI ÇİN HALKINDA YOĞUNLAŞTIRMALIYIZ'

"Şi, açık toplumun en büyük düşmanı olduğu için umutlarımızı Çinli iş çevreleri ve Konfüçyüs geleneğini sürdürmeye istekli siyasi elitler başta olmak üzere Çin halkı üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Bu, açık topluma inananların pasif bir konumda kalmaları gerektiği anlamına gelmiyor."

'SICAK SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR'

Soros ayrıca, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşını hatırlatarak "Gerçek şu ki, ABD ve Çin soğuk savaştalar ve bunun sıcak savaşa dönmesi tehdidi var" ifadelerini kullandı.

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