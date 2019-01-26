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Beşiktaş sahasında takıldı!

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Beşiktaş sahasında takıldı!
Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Beşiktaş, evinde eski futbolcusu Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş sahasında takıldı! Beşiktaş sahasında takıldı! Beşiktaş sahasında takıldı!

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golü, 69. dakikada geldi. Scuk'un vuruşunda top önce Necip Uysal'a ardından Dorukhan Toköz'e çarptı ve ağlarla buluştu.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez rakip kaleyi sarstı. 79. dakikada Dorukhan'ın kafa ile attığı golle skora eşitlik geldi ve maç 1-1 sona erdi. 

Ricardo Quaresma 87. dakikada rakibine yaptığı hareketle direkt kırmızı kart gördü.

 

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 30 puan ile 4. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 17 puana yükseldi ve küme düşme hattından kurtuldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çavuş

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Isimat-Mirin (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Adriano (Dk. 78 Larin), Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Quaresma, Burak Yılmaz (Dk. 60 Caner Erkin)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü (Dk. 85 Kanstrup), Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan, Sunu (Dk. 79 Kone), Rashad Muhammed (Dk. 68 Opseth)

Goller: Dk. 69 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 87 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 33 Necip Uysal, Dk. 38 Burak Yılmaz, Dk. 63 Dorukhan Toköz, Dk. 73 Medel (Beşiktaş), Dk. 72 Lokman Gör, Dk. 83 Tolga Ünlü, Dk. 85 Sehic, Dk. 90 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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