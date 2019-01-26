26 Ocak 2019 Cumartesi16 C.Evvel 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:21İkindi 15:56Akşam 18:19Yatsı 19:42
    • 10°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 101.801 0.03
  • Altın: 221,849 2.37
  • Dolar: 5,2625 0.05
  • Euro: 6,0040 0.82

Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor

»
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Barajın yakınındaki kasaba sular altında kalırken, olayda ölenler olduğu 200 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor
Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor

Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyorBrezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyorBrezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Barajın yakınındaki kasaba sular altında kalırken, olayda ölenler olduğu 200 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
ABD'de kriz çözüldüABD'de kriz çözüldüABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.
Maduro'dan açıklama: Bozguna uğratacağızMaduro'dan açıklama: Bozguna uğratacağızVenezuela Devlet Başkanı Maduro, "Darbeyi bozguna uğratacağız. ABD ile diplomatik ilişkilerimizi kestik ama diğer ilişkilerimiz devam edecek." dedi.
Soros uyardı: Sıcak savaş kapıdaSoros uyardı: Sıcak savaş kapıdaÜnlü milyarder Soros, ABD ile Çin arasında soğuk bir savaş olduğunu ve bu çekişmenin sıcak savaşa dönebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bolton'dan skandal Venezuela itirafı!Bolton'dan skandal Venezuela itirafı!Venezuela halkının iradesini tanımadan Meclis Başkanı Guaido'yu ülkenin lideri olarak tanıdıklarını tekrarlayan Bolton Venezuela'nın petrol gelirinin Guaido'ya aktarılması için çalışma yaptıklarını açıkladı.
ABD'den olay S.Arabistan iddiası!ABD'den olay S.Arabistan iddiası!Washington Post gazetesi uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberinde Suudi Arabistan’ın balistik füze üretimi için bir tesis kurmuş olabileceğini yazdı.
  • Avrupa ülkesinden sert çıkış: Bizimle alay ediyorlar!25 Ocak 2019 Cuma 11:38
  • Amerikalı siyasetçiden ABD'nin Venezuela hamlesine 'darbe' benzetmesi25 Ocak 2019 Cuma 08:51
  • Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür25 Ocak 2019 Cuma 08:47
  • Devlet Başkanları ABD'ye rest çekti!25 Ocak 2019 Cuma 01:18
  • Maduro resti çekti! ABD ve diğer ülkeler...24 Ocak 2019 Perşembe 21:16
  • Suudi Veliaht Prens'ten şaşırtan teklif!24 Ocak 2019 Perşembe 10:45
  • Maduro'ya meydan okuyup açıkladı! ABD'den yeni Venezuela kararı24 Ocak 2019 Perşembe 10:37
  • Maduro harekete geçti! İlk çağrıyı yaptı24 Ocak 2019 Perşembe 08:45
  • ABD onayladı! Çok sert yaptırımlar geliyor...24 Ocak 2019 Perşembe 08:42
  • Maduro'dan Trump'a karşı hamle!24 Ocak 2019 Perşembe 07:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri