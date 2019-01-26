Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları başlatılırken, barajın çökmesine bir madencilik şirketi tarafından yürütülen çalışmanın yol açtığı iddia edildi.
26 Ocak 2019 Cumartesi16 C.Evvel 1440
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Brezilya'da facia: 200 kişiye ulaşılamıyor
Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Barajın yakınındaki kasaba sular altında kalırken, olayda ölenler olduğu 200 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Brezilya’nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bir baraj çöktü. Brumadinho kasabasının sular altında kaldığı ve bölgedeki 200 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
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