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Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması! 'Galatasaray...'

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Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması! 'Galatasaray...'
Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili yaptığı paylaşımların ardından transfer dedikoduları da beraberinde geldi. Kasımpaşa Başkan Vekili Hilmi Öksüz, iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması! 'Galatasaray...' Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması! 'Galatasaray...' Kasımpaşa'dan Diagne açıklaması! 'Galatasaray...'

Senegalli forvet Mbaye Diagne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına neden olmuştu.

 

Konu hakkında açıklama yapan Hilmi Öksüz, “Transferle ilgili herhangi bir bilgim yok. Zaten Galatasaray’ın o kadar parası da yok. Böyle bir durum olsaydı eğer bizimle iletişime geçilirdi. Galatasaraylı yöneticiler arkadaşlarımız. Bu iddialar basının asparagasları” ifadelerini kullandı.

Diagne’nin yaptığı paylaşımlarla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını dile getiren Öksüz, oyuncunun takımda kalacağını ve satmayı düşünmediklerini sözlerine ekledi. (Sözcü Skor)

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